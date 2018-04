M5s: Grillo in teatro a Alessandria, Casaleggio tra pubblico

C'è anche Davide Casaleggio, lo stratega del Movimento 5 Stelle, tra il pubblico di Insomnia, lo spettacolo di Beppe Grillo in scena questa sera al Teatro Alessandrino di Alessandria. Il garante pentastellato ha raggiunto a piedi, dal vicino albergo dove soggiorna, la piccola sala del centro cittadino, sold out per l'occasione. Per Grillo e Casaleggio, secondo quanto si apprende, è stato prenotato un tavolo, per il dopo spettacolo, in un ristorante della cittadina piemontese.