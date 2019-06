Trump annuncia nuove sanzioni all'Iran

(ANSA) - WASHINGTON, 22 GIU - Ci saranno nuove sanzioni contro l'Iran: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per la residenza presidenziale di Camp David.

"Le sanzioni colpiscono e colpiranno l'Iran duramente, sono in una situazione economica disastrosa", ha aggiunto, ribadendo come "l'Iran non avrà mai la bomba atomica": "Quando saranno d'accordo su questo, diventerò il loro migliore amico, lo spero".