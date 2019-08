Hit parade, Machete Mixtape sempre primo

E' ancora Machete Mixtape 4, mixtape del collettivo italiano Machete Crew, uno dei collettivi piu' longevi d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, e alcuni artisti ospiti, come Fabri Fibra, Ghali, Tedua, Lazza, Gemitaiz e Izi, a rimanere in testa alla classifica dei dieci album più venduti della settimana che va dal 9 al 15 agosto, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Segue Ultimo con Colpa delle favole, in classifica da 19 settimane, di nuovo presente al quarto posto con Peter Pan (79 settimane in lista) e all'ottavo con Pianeti (76 settimane). Terza posizione per la new entry "We are not your king", degli Slipknot, gruppo musicale heavy metal statunitense capitanato da Corey Taylor, sesto album della band mascherata che conquista la vetta anche tra i vinili. Quinto gradino per Playlist di Salmo, da 40 settimane in classifica.