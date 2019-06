Salmo-Dylan Dog, nuova coppia a fumetti

CAGLIARI - Salmo, il rapper di Olbia che ha fatto il botto con Hellvisback e l'ultimo Playlist, e Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo firmato da Tiziano Sclavi. Il 30 luglio usciranno insieme nel numero 395 del fumetto cult della Sergio Bonelli. Il matrimonio si farà con un albo che nasce proprio da un'idea di Salmo. La scrittura è affidata a Roberto Recchioni. Sarà un allegato di 32 pagine - questo l'annuncio dell'editore - in edicola a fine luglio, poi in fumetteria e libreria il mese successivo.

D'altra parte Salmo e Dylan Dog sono quasi coetanei: il musicista sardo è del 1984, si legge nell'autobiografica traccia del penultimo album, mentre la prima apparizione del detective è del 1986. Ed è verosimile che i due possano essere cresciuti insieme: facile che Dylan Dog possa essere stato un fumetto di formazione per Salmo. Il rapper, soprattutto nei suoi pezzi e nei video, ha mostrato talvolta un approccio abbastanza horror.

Emblematico il risveglio da incubo nella bara di "Morte in diretta". "Salmo e Dylan Dog - dice Recchioni dal sito della Bonelli - sono icone popolari con tantissime similitudini: dall'amore per l'horror alla difesa dell'emarginato, il diverso e del freak. Se divisi hanno fatto molto, uniti saranno inarrestabili!". L'ultima uscita di Salmo, vero nome Maurizio Pisciottu, è Playlist, un disco che ha subito battuto il record di ascolti giornalieri sulla piattaforma Spotify. La svolta è stata l'album Midnite, poi numeri in crescendo con il successo di Hellvisback e la conferma dell'ultimo lavoro.(ANSA).