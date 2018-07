Al via sagra bis pesce spada Acitrezza

(ANSA) - ACI CASTELLO (CATANIA), 16 LUG - E' tutto pronto nel paese dei Malavoglia, ad Acitrezza, in provincia di Catania, per un nuovo weekend all'insegna della "Sagra del pesce spada".

Venerdì, sabato e domenica prossimi è infatti in programma il bis della 29/ma edizione della "Sagra del pesce spada", l'evento culinario più atteso dell'estate, che si svolgerà a partire dalle 19 nello Scalo di alaggio. Dopo il grande successo della tre giorni del mese scorso, 4 grandi griglie saranno ancora una volta in funzione per cucinare migliaia di fette di pesce spada arrosto, che verranno poi servite con contorno di insalata a km0 ed accompagnate con un panino di semola oltre ad un bicchiere di vino bianco dell'Etna o di una bibita. In occasione dell'evento, organizzato dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova con la Confraternita San Giovanni Battista, in programma anche la mostra dell'artigianato e dei prodotti tipici locali.