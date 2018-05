Corruzione: ispettorato lavoro di Catania, in 4 ai domiciliari

Nove persone sono accusate di corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici dalla guardia di finanza di Catania nell'ambito di un'inchiesta sul locale Ispettorato del Lavoro. Quattro persone sono agli arresti domiciliari: un ex deputato regionale, un ex consigliere comunale, il direttore e la responsabile legale dell'ufficio. Per gli altri cinque indagati - il direttore sanitario dell'Asp, due professionisti e due imprenditori - il Gip ha emesso un provvedimento di interdizione dalla professione.



L'inchiesta della Procura distrettuale di Catania si basa su indagini della guardia di finanza compiute tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.