Orlando, Bellolampo satura a giugno

(ANSA) - PALERMO, 14 APR - "Questa conferenza stampa è l'ennesima formale richiesta di autorizzare le necessarie varianti non sostanziali e sostanziali, se la Regione le autorizza abbiamo un anno di tempo per fare la settima vasca, altrimenti la sesta vasca a Bellolampo sarà satura a giugno". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in conferenza stampa a Palermo. "Ieri ho incontrato Musumeci - ha aggiunto - al quale ho preannunciato una presa di posizione molto dura nei confronti dalla struttura regionale, auspicando una collaborazione".