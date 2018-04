Rifiuti: Orlando, non si usi emergenza per privatizzare

(ANSA) - PALERMO, 14 APR - "Mentre siamo tutti impegnati a superare questo momento di emergenza, dovuto a ragioni tecniche e a responsabilità gravissime della struttura e del governo regionale fino ad oggi, nessuno si permetta di utilizzarlo come tentativo per affidare ai privati la gestione pubblica dei rifiuti a Palermo". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine di una conferenza stampa, convocata per parlare dell'emergenza rifiuti nel capoluogo siciliano, dove la raccolta arranca a causa di un guasto all'impianto di Tmb.

"In questo momento - ha aggiunto - tanti comportamenti adottati da quella stessa struttura regionale che in questi anni ha messo in ginocchio il sistema dei rifiuti, che ha creato un clima di confusione, di vero e proprio stato di calamità istituzionale, adesso forse pensa di eliminare l'anomalia Palermo, dove il servizio rifiuti e quello idrico sono e rimangono pubblici".

"Le strutture regionali - ha osservato - non collaborano. Siamo in presenza di un'ossessiva attenzione per la città di Palermo, piuttosto che collaborare creano mille problemi e difficoltà alla gestione pubblica del servizio". "La Regione siciliana - ha auspicato - inverta un comportamento che da molte legislature ha creato una situazione di calamità istituzionale in materia di rifiuti". Orlando ha quindi annunciato di "aver presentato denuncia contro ignoti" alla Procura e di ave inviato una missiva alla procura della Repubblica, al presidente della Regione Nello Musumeci, che è anche commissario regionale per l'emergenza rifiuti in Sicilia, all'assessore regionale all'Ambiente e alla procura della Corte dei conti. Nella lettera il sindaco ritiene che "l'emergenza deve essere affrontata con strumenti emergenziali, che pertanto richiede". (ANSA).