Comuni: Orlando, Rap senza cda? Quando riterrò lo nomino

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Per il sindaco di Palermo Leoluca Orlando affermare che la Rap, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Palermo, non abbia una governance perché non c'è un consiglio di amministrazione "è una favola". "C'è un Cda - ha detto in conferenza stampa a Palermo - che coincide con il collegio dei revisori. Sostituirò questo Cda con la calma necessaria, la modifica del Cda si terrà quando responsabilmente riterrò di farla". Poi parlando della situazione finanziaria della società ha detto: "laddove si arrivi al riconoscimento di un credito, questo potrà essere erogato con un processo di rateizzazione".

"La Rap sta facendo la sua parte, il Comune fa la sua" ha aggiunto. (ANSA).