SoloWomenRun, superate 13mila iscrizioni

(ANSA) - CAGLIARI, 6 FEB - Record di iscrizioni alla Cagliari SoloWomenRun, la corsa rosa solidale in programma domenica 8 marzo organizzata da 42Ksrl in collaborazione con l'Apd Miramar, con la co-organizzazione del Comune di Cagliari: già superate le 13.338 mila adesioni raccolte nella scorsa edizione.

Numeri che possono ancora crescere: le iscrizioni per la corsa sono ancora aperte. Tetto massimo fissato a quota 20mila partecipanti. Confermata la formula consolidata fin dal primo anno, con un percorso Open non competitivo da circa 4,5 km e uno competitivo Challenge da circa 8,5 km con classifica finale.

Partenza, arrivo e percorso saranno annunciati nelle prossime settimane. Tanti i gruppi iscritti finora: un team arriverà addirittura dalla Slovenia. Numerose le associazioni che hanno avuto la possibilità di avviare ormai da mesi una campagna di crowdfunding, acquisendo i pettorali a tariffa agevolata.

Potranno partecipare anche al SWR Charity Goal, presentando un progetto rosa solidale che sarà valutato dalla commissione etica SoloWomenRun: premi alle prime tre proposte. (ANSA).