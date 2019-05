Fugge a alt e lascia auto con 13kg droga

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAG - E' fuggito all'alt dei carabinieri sul suo Suv, è riuscito a seminare i militari ed ha abbandonato il fuoristrada con a bordo 13 chili di marijuana e 100 grammi di hascisc. È accaduto ieri sera in via Trieste a San Gavino. I carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Villacidro erano impegnati in un servizio di controllo quando hanno visto transitare un Nissan Qashqai e hanno deciso di fermarlo.

Il conducente, però, ha accelerato e dopo un breve inseguimento è riuscito a sbarazzarsi dei militari. Ha quindi abbandonato l'auto proseguendo la fuga a piedi e facendo perdere le sue tracce. I carabinieri hanno recuperato la vettura e la droga. Sono ora in corso le indagini per risalirà al proprietario del Suv, che non risulta essere rubato, e alla provenienza e destinazione della marijuana.