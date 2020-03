Coronavirus:72 nuovi contagi e due morti

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Sono 72 i nuovi casi di contagio da coronavirus rilevati oggi in Puglia e due i decessi nella Bat.

Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi sono stati effettuati 327 test in tutta la regione per l'infezione da Covid-19 Coronavirus, di questi: 255 sono risultati negativi e 72 positivi. I casi positivi sono cosi suddivisi:26 in provincia di Bari; 1 nella Bat; 10 nel Brindisino, 29 nel Foggiano, uno in provincia di Lecce e cinque in quella di Taranto. Salgono a 320 i casi positivi registrati in totale, 18 i decessi.