Coronavirus:contagiati un medico e 5 infermieri clinica Bari

(ANSA) - BARI, 16 MAR - Un medico anestesista e cinque infermieri della clinica Mater Dei di Bari sono risultati positivi al tampone per rilevare il coronavirus. La notizia è confermata all'ANSA dall'ufficio stampa della clinica privata convenzionata. Dei cinque infermieri, uno era in servizio nel reparto di rianimazione ma era in malattia dal 4 marzo. Si tratta del settimo caso tra i dipendenti, la settimana scorsa è risultato contagiato anche un operatore socio sanitario in servizio nel reparto di Ginecologia e ostetricia, dove era stata ricoverata una partoriente, proveniente da Parma, poi a sua volta risultata affetta dal coronavirus.(ANSA).