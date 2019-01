Rifiuti:20 cassonetti incendiati a Bari

(ANSA) - BARI, 11 GEN - Una ventina di cassonetti della raccolta differenziata dei rifiuti sono stati dati alle fiamme nella notte nei quartieri centrali Madonnella e Murat di Bari.

In alcuni casi sono state anche danneggiate vicine auto in sosta. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e il presidente dell'Amiu, l'azienda municipalizzata che si occupa della raccolta rifiuti, Sabino Persichella, si sono recati in Questura per sporgere formale denuncia. In un post su facebook l'assessore comunale Pietro Petruzzelli parla di "uno sfregio vero e proprio". "Spero proprio che le telecamere di sorveglianza individuino i responsabili - scrive - e che le loro facce vengano mostrate a tutti affinché loro e le loro famiglie provino vergogna. In questi casi andrebbe inflitta la pena più umiliante possibile". L'assessore comunica che "hanno dato fuoco ai cassonetti di via Dante, via Putignani angolo via Sparano, piazza Umberto, via Cardassi, sotto il ponte di corso Cavour e di via Nicola de Nicolò".