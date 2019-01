Cassonetti in fiamme a Bari: Amiu, danni per 10 mila euro

(ANSA) - BARI, 11 GEN - "Solo in una notte sono andati in fumo non meno di 10mila euro". Lo spiega Sabino Persichella, presidente dell'Amiu, l'azienda municipalizzata barese che si occupa della raccolta rifiuti, lasciando la Questura di Bari dopo aver presentato denuncia insieme con il sindaco, Antonio Decaro, sui cassonetti incendiati la notte scorsa in due quartieri centrali della città.

I danni riguardano "il valore dei cassonetti, il costo per il ripristino, il lavoro dei dipendenti e quelle che sono le conseguenze sugli altri servizi. Abbiamo dovuto - dice Persichella - far intervenire squadre per il ripristinare il tutto e per controllare, oltre all'intervento dei Vigili del Fuoco". "Sono situazioni che non possiamo accettare sia che si tratti del gesto di qualche sciagurato contro la città, ancora di più se dovesse essere un atto volto a cambiare l'indirizzo, la filosofia, l'orientamento dell'amministrazione".

I roghi hanno riguardato 17 cassonetti della raccolta differenziata di carta, plastica, vetro e organico in via Carrassi, via De Nicolò ad angolo con via Cognetti e con via Imbriani, sotto cavalcavia di via Cavour, via Dante, via Putignani, piazza Umberto e via Davanzati. In due casi è stata data alle fiamme l'intera postazione composta da 4 cassonetti.(ANSA).