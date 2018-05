In un video l'amicizia tra la volpe e il militare

Una strana ma bella amicizia quella nata tra una volpe e un militare pugliese della Marina che è stato ripreso dai colleghi in un video mentre rinuncia al suo pasto per darlo all'animale affamato che, poi, più volte si è ripresentato all'appuntamento con il giovane. Il video è stato diffuso da Antonella Brunetti, responsabile dell'associazione 'Micetti' di Brindisi che ha voluto così segnalare un caso di "grande amore verso gli indifesi". L'incontro tra la volpe e il militare è avvenuto in un periodo di addestramento che il militare ha svolto nelle vicinanze di Roma. Il militare era già peraltro conosciuto dall'Associazione per aver messo in salvo in passato decine di felini ed altri animali in difficoltà per poi anche adottarne alcuni. "Ritengo - afferma Antonella Brunetti - che la compassione ed il rispetto per la vita, non debbano conoscere limiti di estensione e che questo sia un bell'esempio di amore".