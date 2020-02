Coronavirus, in Piemonte solo un caso positivo

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - In Piemonte due dei tre casi positivi al test del Coronavirus erano dei "falsi positivi", al momento quindi esiste un solo paziente positivo al tampone. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. La '"falsa positività" riguarda la coppia di Cumiana (Torino).

"La positività riscontrata nei primi test - ha detto Icardi - non è stata confermata dagli esami di controllo. È una grande notizia, in Piemonte abbiamo un solo caso di positività accertata, quella del paziente ricoverato all'Amedeo di Savoia".

ll test di secondo livello che ha rivelato la falsa positività per la coppia di Cumiana è stato eseguito dall'istituto Superiore di Sanità, come prevede la procedura che viene seguita in tutti i casi sospetti.

"È davvero una buona notizia - rimarca l'assessore Icardi.

Naturalmente abbiamo fatto tutte le indagini epidemiologiche, ma questo risultato significa che possiamo liberare dalla quarantena molte persone". (ANSA).