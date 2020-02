Allasia, "informatevi solo su canali ufficiali"

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - "Informatevi solo attraverso i canali ufficiali": questo l'appello che il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, rivolge ai cittadini.

"Dall'incontro di oggi con il presidente della Giunta Alberto Cirio presso l'unità di crisi della Protezione civile - afferma Allasia - è emersa una situazione sotto controllo, senza nessun nuovo caso positivo. Il mio appello ai piemontesi è quello di acquisire notizie solo attraverso i canali istituzionali, in particolare i siti della Giunta, del Consiglio regionale e della Protezione civile, senza affidarsi a fonti non ufficiali, frequenti sui social network, che rischiano di alimentare disinformazione, preoccupazione e truffe".

"Il modo costruttivo con cui in Piemonte si sta affrontando l'emergenza - aggiunge - è il frutto dell'ottimo lavoro di squadra che coinvolge numerosi operatori. A loro va il mio sentito ringraziamento per un lavoro che li vede impegnati da sabato, senza sosta".

"Penso in particolare - spiega - al personale sanitario, della Protezione civile, ai volontari, e ai funzionari dell'amministrazione che supportano a livello informativo i cittadini". (ANSA).