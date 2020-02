Cirio, condizioni per graduale ritorno normalità

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - "Ci sono finalmente le condizioni per chiedere al Governo un graduale ritorno alla normalità": Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha convocato domani alle 18, in piazza Castello, i presidenti delle Province, i sindaci dei Comuni capoluogo e tutti i prefetti. - Cirio ha accolto "con grande favore l'ottima notizia del risultato negativo pervenuto sui due casi di Cumiana".

L'ordinanza attuale scade sabato 29 febbraio e, visto il nuovo quadro sanitario, il presidente della Regione ha convocato l'incontro con presidenti delle Province, sindaci e prefetti per confrontarsi "sull'opportunità di sospendere o rimodulare le misure per il contenimento del coronavirus in Piemonte". Le misure attualmente in vigore, per l'ordinanza adottata il 23 febbraio dalla Regione Piemonte - ricorda Cirio - erano già meno restrittive rispetto a quelle previste da altre Regioni come la Lombardia, proprio alla luce della situazione piemontese decisamente più contenuta e circoscritta. (ANSA).