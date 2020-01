Compagnia, Profumo 'poste basi crescita'

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "Avevamo programmato 600 milioni di erogazioni e saranno 720, il 20% in più nonostante una fase non così positiva per l'economia e per le Borse. Abbiamo incrementato il patrimonio di 520 milioni, il 60% in più. La Fondazione è nelle condizioni di avere una prospettiva di crescita". Lo ha detto Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, facendo un bilancio dei quattro anni in cui ha guidato la fondazione. "Il futuro? Ci sono tutte le premesse per fare un altro ottimo quadriennio", ha aggiunto Profumo che nei giorni scorsi ha ricevuto l'endorsement del ceo di Intesa, Carlo Messina, per un nuovo mandato alla guida della Compagnia.

La Compagnia presenta oggi al Teatro Carignano le linee programmatiche per il 2020.