Civitanova terzo lavoro staff Bertolaso

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE (MACERATA), 28 MAR - Sopralluogo nella struttura fieristica di Civitanova Marche individuata come sede della nuova struttura di terapia intensiva da 100 posti letto delle Marche. Visionate le planimetrie, gli elaborati progettuali dei tecnici, ed è stata realizzata una documentazione fotografica per certificare l'idoneità dell'immobile. Lo ha riferito il sindaco Fabrizio Ciarapica dopo essersi consultato con l'ing. Patrizia Arnosti, consulente tecnica di Guido Bertolaso, medico ed ex capo della protezione civile a cui la Regione si è rivolta per il progetto, l'assessore regionale Angelo Sciapichetti e il consigliere regionale del Pd Francesco Micucci. "Si tratta del terzo intervento di questo tipo in Italia realizzato da questa equipe dopo Milano e Bergamo - ha spiegato Ciarapica - e la struttura di Civitanova ha tutti gli elementi base necessari all'allestimento sanitario". Il sindaco ha aggiunto che "l'ing.

Arnosti ha già contattato le aziende per le forniture elettriche, sanitarie e strutturali".