Regione Marche, Iban per "Progetto 100"

Per contrastare la pandemia coronavirus, la Regione Marche "chiede aiuto a Guido Bertolaso e alla sua esperienza. I volontari dell'Ordine di Malta stanno operando a supporto dell'azione emergenziale in tutte le fasi operative per la realizzazione di un polo ospedaliero temporaneo fino a 100 posti di terapia intensiva". La Regione comunica l'Iban per le donazioni funzionali al "progetto 100" da inviare alla "Fondazione Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta". "Adesso serve il tuo aiuto, serve l'aiuto di tutti - è l'appello - fai subito una donazione a queste coordinate: IT41D0200805038000105867301 UNCRITM1Y82, alla Fondazione Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, causale Emergenza Covid-19 Marche". Il progetto verrà realizzato nella zona Fiera di Civitanova Marche (Marche), come ha annunciato il sindaco Fabrizio Ciarapica, coma "struttura più adatta" individuata dalla consulente tecnica di Bertolaso Patrizia Arnosti.