Spider-man vince per animazione

(ANSA) LOS ANGELES, 25 FEB - C'è anche un po' di Italia in questa edizione numero 91 degli Oscar. Spider-Man: Un Nuovo Universo ha vinto l'Oscar per il miglior film di animazione e Sara Pichelli, disegnatrice di fumetti di Porto Sant'elpidio, classe 1983, è fra le animatrici e animatori impegnati nel progetto. Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato creato con una tecnica che unisce le più moderne tecnologie con lo stile dei disegnatori. "Sara Pichelli ha creato il personaggio di Miles, ha fatto il lavoro pesante, poi per noi è stato facile portarlo sullo schermo". Il regista di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Peter Ramsey ha parole di gratitudine per la disegnatrice italiana che ha creato il personaggio principale, il ragazzino di colore Miles, protagonista del film di animazione che ha vinto nella categoria best animated film. La Pichelli è fra le animatrici e animatori impegnati nel progetto creato ispirandosi soprattutto ai fumetti nati dalla penna dell'eterno genio di Stan Lee e di Steve Ditko, in questo caso coproduttore.