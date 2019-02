Oscar: sindaco Porto S. Elpidio,Pichelli esempio per giovani

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 25 FEB - "È stata una notte meravigliosa per Porto Sant'Elpidio. Un vero orgoglio per tutta la comunità. Avremo certamente modo nei prossimi giorni di tributare alla nostra concittadina il riconoscimento che merita". Così il sindaco Nazareno Franchellucci alla notizia dell'Oscar assegnato a Sarà Pichelli per la realizzazione di uno dei personaggi del film di animazione "Spider-Man: Un Nuovo Universo". "Un'emozione immensa per la nostra città - ha inoltre scritto il sindaco sui social - un esempio di determinazione professionalità per tutti i nostri giovani che ci inorgoglisce".(ANSA).