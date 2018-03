8 marzo, venduti 290 mila mazzi mimosa

Sono circa 290 mila i ramoscelli di mimosa regalati nelle Marche, le piante salvate dalla perturbazione siberiana che ha portato gelo e neve. La stima è di Coldiretti che, proprio nella giornata della festa della donna, ha confermato Francesca Gironi come responsabile regionale di Donne Impresa. Durante l'assemblea delle imprenditrici agricole si è svolto un vivace dibattito che ha toccato i temi cari alla categoria: sviluppo dell'imprenditoria femminile, opportunità del mercato, servizi legati alla maternità da poter coniugare con il lavoro. Imprenditrice agricola di Staffolo, Gironi si è impegnata per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura e ha conquistato numerosi ruoli di prestigio nelle istituzioni del mondo agricolo. "Siamo qui oggi - ha detto - per cercare di eliminare quelle disparità di genere ancora presenti. Le donne sono la colonna portante dell'agricoltura e dal nostro confronto possono nascere progetti per il futuro".