Univpm, 4.150 immatricolazioni,boom food

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - Con 4.150 immatricolazioni nell' anno accademico 2017-2018 (invariate rispetto all'anno prima), l'Università Politecnica delle Marche ha toccato una 'popolazione' di 16.986 persone: 15.730 studenti, gli altri dottorandi, specializzandi, iscritti a master. Per le immatricolazioni c'è stata una redistribuzione di iscritti ai corsi di laurea nelle cinque facoltà (tranne Medicina, a numero chiuso), con un boom di +40% per Food and Beverages Innovation and Management, incrementi per Economia, Ingegneria Gestionale (+26%), Ingegneria Civile e Ambientale (+28%). "Dati che confermano la validità dell a nostra offerta formativa" secondo il rettore Sauro Longhi, che ha sottolineato anche il dato sull'occupabilità al termine degli studi: 90,2% per laureati magistrali rispetto alla media italiana (82,1%). Più alta anche la retribuzione mensile. Tra le novita per il 2018, il rettore annuncia due nuovi corsi di laurea professionalizzanti: uno per assistente sanitario, l' altro per 'geometri laureati'.