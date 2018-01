Allenatore volley azzurre con Univpm

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - "L'allenatore della nazionale italiana di pallavolo femminile Davide Mazzanti sarà ospite delle giornate di orientamento dell'Università Politecnica delle Marche 'Progetta il tuo futuro 2018'", in programma ad Ancona dal 5 al 12 febbraio. Lo ha annunciato il rettore Sauro Longhi: "con lui stiamo lavorando ad un progetto basato sulla visione artificiale per l'analisi dei movimenti e delle prestazioni di una squadra e delle singole atlete. In sostanza si dirà addio alle lavagnette, verranno usati dei tablet". Nelle giornate di Orientamento "l'Università apre le porte delle sue aule e dei suoi laboratori scientifici agli studenti delle scuole superiori per presentare i corsi dell'Ateneo. I ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con i docenti delle aree di Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. Ci saranno anche i nostri tutor". Sono più di 5.000 gli studenti che l'anno scorso hanno aderito alle iniziative di orientamento. Ci sarà la possibilità di fare il test di verifica delle conoscenze.