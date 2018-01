Adornato presidente Comitato Università

(ANSA) - MACERATA, 17 GEN - In un quadro di rotazione, il Comitato regionale di Coordinamento delle Università marchigiane (Coreco)a cui partecipano istituzionalmente anche la Regione Marche e una rappresentanza degli studenti, all'unanimità ha eletto presidente per i prossimi due anni Francesco Adornato, rettore dell'Università di Macerata, che succede a Sauro Longhi, rettore dell'Università Politecnica delle Marche. Adornato - informa una nota - ha confermato l'impegno nella continuità al fine di rafforzare ulteriormente l'orizzonte sistemico degli atenei marchigiani, in un rapporto costruttivo con la Regione, rappresentata dall'assessore Loretta Bravi, e con gli studenti.

Presenti alla riunione i rettori delle Università di Ancona Sauro Longhi e di Urbino Vilberto Stocchi, il prorettore alla didattica dell'Università di Camerino Luciano Barboni, l'assessore Bravi, i tre rappresentanti degli studenti e il direttore generale della Politecnica delle Marche Rosalba Valenti.