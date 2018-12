Piaggio Aero: avviato iter per stipendi

Il Ministero dello Sviluppo economico informa che il Commissario straordinario di Piaggio Aero, Vincenzo Nicastro, ha avviato la procedura per il pagamento degli stipendi di novembre dei 117 lavoratori che erano saltati a causa dell'amministrazione controllata e della dichiarazione di insolvenza. Si aspetta l'autorizzazione da parte del tribunale di Savona. Il commissario ha anche convocato domani nella sede dell'Unione industriali di Savona le segreterie di Fiom, Fim e Uilm e le rsu di Villanova D'Albenga e di Genova. Intanto il governatore Toti sottolinea: "Il tema Piaggio è di Governo. Il ministro Di Maio e i Cinque Stelle ci devono dire se intendono confermare quell'investimento di oltre 750 milioni sui droni o intendono ritirarlo assumendosene la responsabilità, le chiacchiere per il resto stanno a zero".