Piaggio Aero: commissario a Villanova

Il commissario per la gestione straordinaria di Piaggio Aero, Vincenzo Nicastro, ha visitato lo stabilimento di Villanova d'Albenga. "Ora che ha preso visione della situazione - dice Alessandro Vella della Fim Cisl - ci auguriamo che sia data subito data la comunicazione ufficiale del pagamento degli stipendi. Un primo passo al quale come abbiamo ribadito più volte deve seguire subito da parte del governo un impegno immediato per sbloccare i finanziamenti del programma P2HH sui droni. Senza spacchettamenti ma con un progetto che valorizzi Piaggio e il lavoro, non vogliamo sussidi ma lavoro e certezze".

Nicastro ha parlato anche con il governatore Giovanni Toti.

"Mi ha ribadito di aver ricevuto dal Governo un mandato non di liquidazione dell'azienda, ma di salvataggio e di rilancio. E' chiaro che il commissario può fare una parte di tutto ciò, la parte grossa la deve fare il Governo chiarendo qual'è la sua politica industriale e sbloccando l'investimento sui droni", ha spiegato Toti.