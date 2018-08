Taglio fondi periferie,salva solo Genova

(ANSA) - GENOVA, 9 AGO - Nella vicenda del 'bando periferie' tagliato dal Governo si salva il solo Comune di Genova ma non la Città metropolitana e tantomeno gli altri capoluoghi di provincia per i quali "se non interverrà una modifica della norma nel corso dell'iter di approvazione del decreto Milleproroghe", saranno "rinviate opere per 93 mln di euro". Lo si legge in una nota Anci Liguria. Alla Liguria erano destinati 111 milioni.

Questi alcuni degli interventi che rischiano di venir sospesi: nella Città Metropolitana oltre all'adeguamento e la ristrutturazione di alcune scuole, interventi sulle infrastrutture viarie di alcuni Comuni sulle alture per 40 mln euro. Nel Comune di Imperia 18 mln di euro destinati alla riqualificazione urbana della 'Green Line', a Savona altri 18 destinati alla riqualificazione di Villa Zanelli e per il Comune della Spezia 17 destinati alla riqualificazione e il risanamento dei quartieri fronte porto. Secondo Anci Liguria sarebbero molti i sindaci pronti a consegnare ai prefetti la fascia tricolore.