Milleproroghe: periferie;sindaco Imperia, noi andiamo avanti

"È una decisione che ci preoccupa molto. Avevamo preparato un cronoprogramma preciso e andremo avanti per la nostra strada". Così il sindaco di Imperia, Claudio Scajola commenta la decisione del governo di sospendere le convenzioni del Bando periferie prevista nel Decreto Milleproroghe, con un emendamento già approvato in Senato. Per il Comune di Imperia si tratta di diciotto milioni di euro che resteranno 'congelati' e che erano destinati innanzitutto alla realizzazione della pista ciclabile e alla realizzazione del Parco urbano e altri interventi. "Nonostante la sospensione, le tempistiche rimangono infatti invariate, per cui continueremo a lavorare e faremo tutto ciò che è di nostra competenza - ha detto Scajola -. Se a Roma prevarrà alla fine una logica disfattista, ciascuno si assumerà le proprie responsabilità".