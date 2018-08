Milleproroghe: periferie; sindaco Spezia, no stop risorse

"Rivolgo un accorato appello alla Camera dei Deputati e in particolar modo a tutti i deputati eletti nel nostro territorio, al di là del loro colore politico: che non si congelino né si rinviino gli investimenti stanziati per circa 17 mln di euro per la riqualificazione delle periferie del Comune della Spezia e che coinvolgono investimenti privati per circa 40 milioni di euro". Lo scrive in una nota il sindaco della Spezia Peracchini, che aggiunge "anche solo lo slittamento al 2020 degli investimenti creerebbe un danno economico e sociale troppo importante per la nostra Città. C'è la seria preoccupazione anche per il rischio di contenziosi amministrativi e finanziari con progettisti e imprese, con conseguente danno erariale". (ANSA).