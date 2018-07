Corte Conti, agire contro emergenza Arte

Per il quinto anno consecutivo la sezione ligure della Corte dei Conti ha richiamato la Regione Liguria a "predisporre gli ormai indifferibili strumenti normativi e amministrativi necessari per far superare alla società Arte Genova l'attuale situazione emergenziale prima che la medesima giunga a uno stadio di insolvenza, che porterebbe alla sua liquidazione coatta". Il riferimento è a un'operazione immobiliare avvenuta durante l'ex giunta Burlando. Lo comunica il consigliere delegato Alessandro Benigni stamani a Genova all'udienza di parifica del bilancio regionale 2017 da parte della Corte dei conti. Presente il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana, insieme alla massime autorità civili e militari liguri. La Corte ricorda "la nota operazione immobiliare intestata ad Arte posta in essere tra il 2011 e il 2012 dalla Regione".