Corte Conti: riserva copertura contratto servizio Trenitalia

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - La sezione ligure della Corte dei Conti ha espresso la sua riserva in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto di servizio della Regione Liguria con Trenitalia per il periodo 2018-2032 perché "a fronte di corrispettivi contrattuali a carico della Regione fissati in misura annualmente crescente per tutta la vigenza del contratto, la quota di spesa che si considera finanziata con risorse regionali viene stabilita in un importo costante a partire dal 2019". Lo rende noto il consigliere delegato Alessandro Benigni stamani a Genova all'udienza di parifica del bilancio regionale 2017 da parte della Corte dei conti. Presente il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana, insieme alla massime autorità civili e militari liguri. "Il peso progressivamente sempre maggiore degli impegni finanziari necessari viene interamente posto a carico degli attesi trasferimenti statali del fondo nazionale per il Tpl - continua -. Tuttavia alla luce dello sviluppo tendenziale degli ultimi anni è difficilmente ipotizzabile che il contributo statale per il trasporto pubblico locale possa in futuro assicurare un incremento adeguato al trasporto ferroviario. Deve concludersi che nei prossimi esercizi i bilanci della Regione dovranno prevedere l'impiego di proprie risorse finanziarie per una quota maggiore rispetto al previsto", aggiunge Benigni. Il governatore Toti replica che "le risorse per il Tpl ferroviario, nonostante i tagli del Governo, saranno trovate. Ci metteremo risorse proprie, non c'è dubbio.

Il contratto con Trenitalia resta positivo perché ha consentito investimenti di cui la Liguria aveva bisogno. Mi auguro anche che il nuovo Governo avendo un'attenzione particolare sul trasporto pubblico, la dimostri con l'occhio di riguardo che gli ultimi governi non hanno dato".(ANSA).