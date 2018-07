Corte Conti: Nuovo Galliera, costi aumentati di 5,5 milioni

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - "Un'attenzione continua della Corte dei Conti va prestata per l'intervento di costruzione del nuovo ospedale Galliera, il cui costo stimato è cresciuto nel 2017 da 152 a 157,5 milioni di euro, in particolare sotto il profilo dell'adeguata copertura finanziaria mediante entrate proprie, soprattutto a causa della riduzione del valore di stima degli immobili da alienare scesa da 48,5 a 43,4 milioni". Lo evidenzia il consigliere delegato Alessandro Benigni stamani a Genova all'udienza di parifica del bilancio regionale 2017 da parte della Corte dei conti. Presente il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana, insieme alla massime autorità civili e militari liguri. Anche il procuratore regionale Claudio Mori nel suo intervento ha rimarcato che "la realizzazione del nuovo Galliera, con un piano di finanziamento veramente articolato, coperto per oltre 30 milioni di euro attraverso la contrazione di un mutuo bancario con gli oneri a carico dell'ente, dalle risultanze istruttorie è emerso in modo chiaro che i costi del primo lotto sono incrementati di 5,5 milioni e che contestualmente il valore degli immobili da alienare è sceso di 5 milioni, quindi abbiamo un incremento complessivo dei costi pari a 10,6 milioni, una somma che non potrà che non essere coperta dalla Regione attraverso l'indebitamento, aumentandolo da 30 a oltre 40 milioni".(ANSA).