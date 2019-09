Lancio nuovi bandi a Piano Cinema Scuola

(ANSA) - ROMA, 3 SET - In occasione della 76ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presso l'Italian Pavillion all'Hotel Excelsior del Lido, si è svolta la conferenza stampa congiunta MiBAC - MIUR per lanciare i nuovi bandi del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, relativi all'anno scolastico 2019/2020. Il Piano Nazionale Cinema per la Scuola, previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo n.220 del 2016, nasce in seguito al Protocollo d'Intesa tra MiBAC e MIUR sottoscritto nel marzo 2018 per l'inclusione nelle scuole del linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento educativo in grado di facilitare l'apprendimento ed essere utilizzato trasversalmente nei percorsi curriculari.

Per l'anno scolastico che sta per partire sono state messe a disposizione del Piano risorse pari a 12 milioni di euro, prevedendo la conferma delle Azioni Cinema Scuola Lab, Visioni Fuori Luogo e Buone Pratiche, Rassegne e Festival, nonché la prosecuzione del Piano di Comunicazione nazionale, della piattaforma nazionale e la nuova edizione della Giornata Nazionale Cinema per la Scuola. La formazione dei docenti da quest'anno verrà gestita a livello centrale e uniformata su tutto il territorio nazionale attraverso un unico modello di formazione, frutto della sintesi delle migliori esperienze realizzate durante lo scorso anno dalle 6 scuole capofila assegnatarie del bando Operatori di Educazione Visiva a Scuola. I corsi di formazione garantiranno la copertura dell'intero territorio nazionale e verranno gestiti da un comitato scientifico nazionale e da 20 scuole polo regionali. Sono state, inoltre, implementate le iniziative speciali con la previsione di un Bando nazionale tematico, A scuola con Fellini, dedicato al centenario della nascita di Federico Fellini, e di un Progetto di monitoraggio nazionale e attività tecnico-amministrative utili alla valutazione delle azioni promosse e a orientare l'Amministrazione nella programmazione delle attività future.

La presentazione dei nuovi bandi - alla presenza del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo, Mario Turetta, del Dirigente dell'Ufficio II della DG per lo Studente, l'integrazione e la partecipazione del MIUR, Giuseppe Pierro, della Dirigente del Servizio II Cinema e Audiovisivo della DG Cinema, Maria Giuseppina Troccoli, e di Bruno Zambardino, funzionario ILC presso DG Cinema - è stata anche l'occasione per illustrare i primi esiti delle annualità precedenti. Per l'a.s. 2017/2018 e per l'a.s. 2018/2019 il Piano ha già erogato risorse pari a 23,5 milioni di euro attraverso l'emanazione di 5 Bandi rivolti a Enti, Fondazioni, Associazioni e scuole di ogni ordine e grado, dimostrando una larghissima partecipazione con oltre 800 progetti presentati e 496 progetti finanziati. La partecipazione ai bandi per regione si è rivelata proporzionale alla popolazione scolastica, con in testa il Lazio (167 progetti), la Campania (100) e la Lombardia (97). Le iniziative sostenute hanno riguardato e coinvolto tutte le tipologie di scuole, tra cui emergono chiaramente gli istituti comprensivi, che rappresentano il 36,6% delle istituzioni scolastiche partecipanti. L'ottimo riscontro è prova della grande necessità e volontà da parte delle istituzioni scolastiche e degli operatori culturali di dotarsi di strumenti di formazione in grado di sostenere l'educazione visiva a scuola e di attività operative che, attraverso il cinema, l'audiovisivo e le sue evoluzioni, guidino gli studenti verso una conoscenza diretta di quest'arte e del suo prezioso sguardo sulla realtà.

