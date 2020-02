Azzolina, scuola in carcere opportunità

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Sono stata colpita dalla passione dei ragazzi detenuti che hanno animato il convegno-spettacolo 'Gli ultimi Saranno'". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a proposito della iniziativa che si è svolta nella nuova aula dei Gruppi alla Camera dei deputati, nata da un'idea del parlamentare M5S Raffaele Bruno. "Raffaele ti ringrazio per il lavoro che stai facendo, con la Costituzione nel cuore, per il recupero di questi giovani", ha affermato Azzolina. "Abbiamo ribadito anche l'importanza della scuola in carcere, che non è solo un diritto. È una necessità e deve essere un'opportunità. Penso con gratitudine ai docenti impegnati in queste classi, così come a quelli che insegnano negli ospedali.

La loro passione supera le barriere, rimuove gli ostacoli, ci fa sentire comunità che accompagna questi giovani e non li lascia soli", ha proseguito la titolare del Miur.

A fine ottobre scorso Azzolina e Bruno hanno sollecitato e ottenuto l'invio da parte del Miur di una circolare sulle assenze scolastiche dei figli dei detenuti. "Non era mai stata fatta prima, eppure contiene un principio davvero semplice.

Finalmente le scuole possono tenere in considerazione la condizione affettiva di tanti alunni che vivono una situazione difficile, giustificando le assenze per le visite in carcere in quanto 'ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale", ha concluso il ministro.(ANSA).