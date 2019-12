Raggi,- 70% su abbonamenti bus under 16

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Il prossimo anno ci sarà una grande novità per gli studenti under 16 residenti a Roma! L'abbonamento annuale per bus, metro e tram sarà scontato del 70%". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo stanziato oltre 2,4 milioni di euro che consentiranno di ridurre il costo degli abbonamenti annuali per i ragazzi under 16: vogliamo così dare un incentivo importante per l'utilizzo di bus, tram, filobus e metro nella nostra città.

Da maggio 2020 sarà possibile richiedere agevolazioni per l'abbonamento Metrebus Roma - spiega sui social la prima cittadina -. Da settembre 2020, infatti, con l'inizio dell'anno scolastico, il costo degli abbonamenti annuali verrà ridotto di circa il 70% per tutte le fasce di reddito".