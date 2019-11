Carceri, Vic festeggia i 15 anni

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Il Vic - Volontari in Carcere, associazione che rappresenta la Caritas di Roma presso gli istituti penitenziari di Rebibbia, compie 25 anni. In occasione di questo anniversario è in programma - per il prossimo 16 novembre - un convegno dal titolo '1994-2019: 25 anni di Volontari in Carcere sotto il segno dell'accoglienza'.

Il Vic-Volontari in Carcere vuole così celebrare la ricorrenza insieme alle istituzioni, agli enti, alle associazioni, ai volontari che hanno accompagnato, dal 1994 ad oggi, la sua crescita e il suo affermarsi tra le realtà più attive dentro e fuori gli istituti penitenziari della città.

Sarà l'occasione per raccontare le tante storie e testimonianze di detenuti, ex detenuti e volontari che gli uni accanto agli altri hanno percorso, o stanno percorrendo, una strada di recupero e spesso di reinserimento nella società.

L'evento si terrà, alle ore 10,30, presso la Sala Congressi dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù - Roma, Via F. Baldelli, 34. Fra i relatori al convegno, sono previsti gli interventi di Mariella Enoc, Presidente dell'Ospedale, e del Cardinale Vicario di Roma, Angelo De Donatis.(ANSA).