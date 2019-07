Al via Terre Colte per Regioni del Sud

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Serata evento, oggi al MAXXI di Roma, per raccontare "Terre Colte", iniziativa promossa da Fondazione CON IL SUD e Enel Cuore con l'obiettivo di valorizzare nove terreni incolti o abbandonati nel Sud Italia, come occasione di inclusione sociale e sviluppo locale. Si comincia alle ore 19:30, con l'inaugurazione a inviti della mostra "Terre Colte", installazione multimediale site specific ideata dall'artista Daniele De Michele "Donpasta", considerato dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo, al lavoro da più di un decennio sul rapporto tra arte, cibo e antropologia.

Insieme a Donpasta, saranno presenti Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione CON IL SUD, e Patrizia Grieco, Presidente di Enel e di Enel Cuore.

Alle 21:00, seguirà lo spettacolo gratuito e aperto al pubblico "Villani Remix", progetto multimediale e multidisciplinare di Donpasta che unisce schermi led, musica elettronica e cibi di una volta. Un progetto unico, con una band dal vivo che musicherà per la prima volta immagini tratte dal suo ultimo film Villani. Un viaggio nei sapori, nella storia e nell'attualità dei progetti di Terre Colte, attraverso interviste a contadini, pastori, allevatori e nonnine, che faranno emergere, tramite i loro ricordi gastronomici, la tradizione della cucina popolare italiana e i percorsi progettuali di recupero dei terreni abbandonati. Con il Bando Terre Colte, circa 100 ettari di terreni in Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, stanno ora tornando a produrre grani antichi, fave, mandorle, origano, zafferano, bacche di Goji, micro ortaggi, e a servire per l'allevamento di bufale, capre e asine da latte. Il lavoro nei campi, nei pascoli, nelle fattorie didattiche e nella filiera di trasformazione e vendita dei prodotti comporterà l'inserimento occupazionale di circa 180 persone in condizione di disagio e bisognose di riscatto e fiducia. Il finanziamento complessivo ammonta a 3 milioni di euro, distribuiti in base all'entità delle proposte selezionate, con un contributo medio di 325 mila euro.

