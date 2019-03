Carceri, a Fermo corso per parrucchieri

(ANSA) - FERMO, 19 MAR - Hanno scoperto un talento naturale e una grande voglia di imparare a tagliare i capelli cinque detenuti nella casa di reclusione di Fermo che hanno seguito un corso per acconciatori, tenuto da due maestri d'eccezione.

Roberto Acquaroli e Emmanuel Vecchioli hanno una lunga esperienza come docenti di scienze cosmetologiche all'università americana a Roma, parrucchieri ufficiali al Festival di Sanremo, tra pochi giorni impegnati al Cosmoprof di Bologna. Hanno 'donato' la loro arte e la loro professionalità per trasmettere gli elementi di base a chi voleva conquistare un diploma da acconciatore nel carcere di Fermo. "Abbiamo avuto un contatto con l'ufficio del Garante dei detenuti delle Marche, Andrea Nobili - spiegano i docenti - siamo stati così indirizzati alla direttrice della casa di reclusione di Fermo, Eleonora Consoli e all'educatore Nicola Arbusti che in poco tempo hanno fatto organizzare del corso, grazie al sostegno della Fondazione Caritas in Veritate. Per noi è stata un'esperienza straordinaria". In questi giorni la consegna dei diplomi ai primi cinque detenuti che hanno seguito il percorso, tutti si sono detti felici di aver appreso un'arte vera e propria, imparando tra l'altro a leggere le etichette dei prodotti per capire le sostanze naturale e quelle da evitare, seguendo anche lezioni teoriche dedicate alla pelle e ai capelli. Hanno capito come fare un taglio alla moda, ma anche come prendersi cura delle barbe, si sono esercitati sugli altri detenuti che avevano necessità di tagliarsi i capelli, sono diventati i barbieri ufficiali del carcere. Un'esperienza che si spera di ripetere al più presto, per consegnare nelle mani di chi sta scontando una pena la possibilità di costruire un futuro diverso.