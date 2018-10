Fondi europei, la Basilicata è in linea

(ANSA) - POTENZA, 23 OTT - La Basilicata "si presenta come una regione in cui le procedure amministrative seguite nel passato, dalla programmazione 2007-2013 a quella 2014-2020, sono in linea con i regolamenti comunitari". Sulla "verifica amministrativa di come vengono gestiti i fondi comunitari, il bilancio è sostanzialmente positivo, ha detto l'Autorità di Audit Po Fesr Fse 2014-2020 della Regione Basilicata, Maria Grazia Delleani, oggi, a Matera, L'esame continuerà anche domani.