Rifiuti: D'Alfonso, pronti a collaborare

(ANSA) -PESCARA,9 GEN -"Ho scritto ieri sera a Virginia Raggi, all'AMA e alla Regione Lazio la lettera che potete leggere qui sotto. Ho ribadito che non ci sottrarremo a una collaborazione istituzionale, ma ho chiesto vi sia chiarezza su quattro condizioni". Così si legge sul profilo Facebook del governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso in merito alla questione rifiuti. Le condizioni: "quantitativo dei rifiuti oggetto dell'emergenza, arco temporale in cui si dispiegherà, itinerario dei camion adibiti al trasporto e impatto sulla viabilità minore, una volta che i mezzi usciranno dall'autostrada; quadro complessivo dello sforzo straordinario che intende attuare il Comune di Roma, per capire in quali termini sarà risolta l'emergenza". Poi annuncia: "Oggi ci saranno confronti tecnici tra funzionari dell'Abruzzo e dell'AMA per verificare i costi dell'operazione. L'Abruzzo assicura la massima collaborazione e solidarietà. Non dimentichiamo quanto abbiamo ricevuto dalle altre Regioni e dal Lazio in occasione delle calamità subìte".