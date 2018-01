Rifiuti: Zingaretti, Abruzzo? In pochi giorni esito positivo

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Stamattina in occasione dell'incontro con i presidenti sul terremoto ho parlato con il presidente dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso. Mi sembra che ci sia un atteggiamento molto responsabile e quindi sono ottimista che tra alcuni giorni si possa risolvere la questione". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di una iniziativa a Roma, in merito alla questione dei rifiuti della Capitale. "Il presidente - ha aggiunto - ha avanzato a Roma Capitale dei quesiti organizzativi. Credo che attendano le risposte - ha concluso - ma sono fiducioso che in pochi giorni si possa arrivare a una soluzione positiva‎. Ringrazio il presidente per la sua disponibilità". (ANSA).