Picchia la moglie anche con una cintura, arrestato

I Carabinieri di Castelmassa (Rovigo) hanno arrestato, in flagranza di reato, un 41enne, marocchino, domiciliato per maltrattamenti protrattisi per mesi ai danni di una 47enne italiana sua convivente, anche a cinghiate.

A far scattare l'intervento dei militari una chiamata d'emergenza che segnalava urla disperate provenire da un'abitazione occupata da una coppia. Quando i Carabinieri sono entrati nell'abitazione si sono trovati di fronte ad ambienti completamente a soqquadro, con arredi e suppellettili distrutti, e soprattutto una donna con evidenti i segni, su tutto il corpo, di un'aggressione, consumata anche facendo ricorso ad una cintura.

Mentre l'uomo veniva bloccato e portato in caserma, la donna ha ricevuto i primi e più urgenti soccorsi dai sanitari del Suem 118, per poi essere immediatamente trasferita, in autoambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo dove i medici ne disponevano il trattenimento in osservazione, per l'esecuzione dei necessari approfondimenti diagnostici, per una prognosi provvisoria di quaranta giorni.



