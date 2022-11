Papa, l'Africa non va sfruttata ma promossa

Il Papa ha incontrato i medici del Cuamm, l'associazione che, nata Padova, si pone l'obiettivo di portare aiuti sanitari in Africa. Il Pontefice ha chiesto di guardare con occhi diversi questo continente: "L'Africa non va sfruttata, va promossa".

"Essere con l'Africa, prima ancora di essere per l'Africa. E questo è proprio l'atteggiamento buono, perché c'è nell'immaginario, nell'inconscio collettivo, quell'atteggiamento brutto: l'Africa va sfruttata. E contro questo c'è il vostro no: essere con l'Africa. Così, essere con l'Africa è essere per l'Africa", ha detto ancora il Papa. "C'è un grande capitale intellettuale in Africa: dobbiamo aiutare a svilupparlo", ha aggiunto. (ANSA).