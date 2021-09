E' morto lo scrittore Daniele Del Giudice

(ANSA) - ROMA, 02 SET - E' morto nella notte lo scrittore Daniele Del Giudice. L'autore de Lo stadio di Wimbledon, Atlante occidentale, Nel museo di Reims Staccando l'ombra da terra aveva 72 anni (nato a Roma nel 1949) e sabato avrebbe ricevuto il premio Campiello per la carriera a Venezia perchè considerato ''uno dei più importanti scrittori contemporanei''. Era malato da tempo e non sarebbe andato a ritirare il premio a causa delle sue condizioni.

Aveva lavorato alla redazione di «Paese sera». Da molti anni viveva a Venezia. Piú recentemente sono stati raccolti suoi scritti nei due volumi In questa luce (saggi e scritti autobiografici, 2013) e I racconti (2016). Tra i suoi saggi letterari, l'introduzione alle Opere complete di Primo Levi (1997 e 2016). Nel 2002 gli è stato assegnato il premio Feltrinelli - Accademia dei Lincei per il complesso della sua opera narrativa. (ANSA).