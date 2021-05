Vaccini: dalle 16.00 aperte prenotazioni 50-59 in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, MAY 7 - Dalle ore 16:00 in Veneto sono aperte le prenotazioni per la fascia d'età tra 50 e 59 anni, fino al 9 giugno, con 800 mila posti disponibili. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia.

"Avevamo detto - ha proseguito Zaia - che avremmo verificato l'andamento della vaccinazione, ora siamo già a buon punto.

Potrei puntare a fare i 40-49 prima di fine maggio". (ANSA).