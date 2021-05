Vaccini: Veneto, 44.774 vaccinati nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAG - Sono 44.774 le dosi di vaccino somministrate ieri in Veneto, dato che porta il totale a 1.925.867. Si tratta per 35.049 persone della prima dose, dato che porta il tetto complessivo delle prime inoculazioni a 1.344.074. Per 9.725 veneti è stato completato il ciclo vaccinale; la somma di chi ha avuto le due somministrazioni è pari a 581.789.

Quanto alle fasce d'età, almeno una dose è stata somministrata al 96,3 degli over80, al 78,4% degli over70 e al 46,8% degli over60. (ANSA).